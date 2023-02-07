Землетрясение на границе Турции и Сирии: число погибших превысило 5 тысяч 7 февраля, 11:16 Последствия землетрясения (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

По состоянию на вторник, 7 февраля, число погибших в результате землетрясения на границе Турции и Сирии превысило 5 тысяч.

Об этом сообщает Reuters.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что количество погибших в результате землетрясений в юго-восточной Турции возросло до 3419.

Таким образом, общее число погибших превысило 5 тысяч.

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В понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

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Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что посольство разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после землетрясения в Турции.

По его словам, у части граждан разрушено жилье, они поселились у турецких родственников.