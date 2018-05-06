Землетрясение на шахте в Польше: четыре горняка пропали без вести

В результате обвала на шахте Зофьювка в местности Ястшембе-Здруй в Польше один шахтер погиб, еще четверо пропали без вести.

Как сообщает Радио Польша, в субботу утром, 5 мая, на шахте произошло землетрясение силой почти четыре балла по шкале Рихтера.

С места катастрофы эвакуировали четырех шахтеров, троих в тяжелом состоянии обнаружили спустя несколько часов. Один из шахтеров, которого удалось вытащить из-под завалов, скончался.

Под землей на глубине 900 м застряли еще четыре шахтера. В поисково-спасательной операции задействовали более 200 человек. На глубине 600 м под землей работают 85 спасателей.

Спасатели находятся в постоянном контакте с семьями шахтеров, находящихся в поиске.

Напомним, что в 2016 году на глубине 1100 м на шахте Рудна в Польше произошло землетрясение. В эпицентре земных толчков работали 30 горняков. Девять из них получили ранения, восемь человек погибли.