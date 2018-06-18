18 июня 2018, понедельник

Землетрясение в Японии: в Осаке прекратили движение метро и поезда, тысячи домов остались без электричества

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Эпицентр землетрясения находился возле города Осака

Эпицентр землетрясения находился возле города Осака

Японию сотрясло мощное землетрясение, эпицентр которого находился недалеко от города Осака. Его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9, однако затем она была повышена до 6,1.

В результате землетрясения около 170 тысяч домов в районе Осаки и соседней префектуре Хего остались без электричества, сообщает DW.

Кроме того, в городе прекратили движение поезда метро и железной дороги.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что приоритет правительства на данный момент состоит в "спасении человеческих жизней".

По словам премьера, он дал распоряжение своим сотрудникам как можно скорее собрать данные о повреждениях, приложить все усилия к спасению жизней, а также быстро и надлежащим образом информировать общественность.

Информация о возможных жертвах на данный момент постоянно меняется. Так, ранее сообщалось о трех погибших еще более 60 человек получили ранения. Местная полиция пока не подтвердила эти данные.

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