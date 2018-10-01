Землетрясение в Индонезии: авиадиспетчер погиб, помогая пассажирскому самолету безопасно взлететь

Индонезийский авиадиспетчер Антониус Гунаван Агунг во время разрушительного землетрясения на Сулавеси помог пассажирскому самолету безопасно взлететь, но сам не спасся, передает AFP.

"Индонезийский авиадиспетчер стал посмертно героем после того, как отказался покидать рабочее место во время разрушительного землетрясения, чтобы помочь пассажирскому самолету безопасно взлететь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 21-летний Антониус Гунаван Агунг находился на рабочем месте на диспетчерской вышке аэропорта Мутиара SIS Аль-Джуфри в городе Палу на острове Сулавеси, когда произошли подземные толчки.

Когда его коллеги эвакуировались, парень отказался покидать рабочее место, пока не взлетел пассажирский самолет авиакомпании Batik Air.

Когда авиамашина поднялась в воздух, Агунг выпрыгнул с 4-этажной вышки. При падении он сломал руку и получил серьезные внутренние повреждения, его госпитализировали. Парень умер, не дождавшись медицинского вертолета, который должен был перевезти его в специализированную больницу.

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Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров. По последним данным жертвами стали по меньшей мере 832 человека, свыше 500 человек получили травмы. Данные о погибших основаны на информации лишь из одного города на восточном побережье Сулавеси - Палу.