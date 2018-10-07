Землетрясение у берегов Гаити: появилась информация о погибших

В результате землетрясения магнитудой 5,9 у побережья Гаити погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местных властей.

Также сообщается о пострадавших, которым оказывают помощь бригады скорой помощи и местные больницы.

Президент Гаити Джовенэл Моис призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"Я призываю население сохранять спокойствие после землетрясения, эпицентр которого находится у северо-западных берегов. Система управления рисками и региональные управления по вопросам гражданской защиты находятся в состоянии готовности оказывать помощь жителям пострадавших районов", – написал глава государства в Twitter.

J’exhorte la population à garder son calme, suite au passage du séisme dont l’épicentre est localisé dans les côtes du Nord-ouest. Le système de gestion de risques et les directions régionales de la Protection civile sont en alerte pour assister les habitants des zones touchées. 7 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.