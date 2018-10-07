07 октября 2018, воскресенье

Землетрясение у берегов Гаити: появилась информация о погибших

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Последствия землетрясения на Гаити
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Последствия землетрясения на Гаити

В результате землетрясения магнитудой 5,9 у побережья Гаити погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя местных властей.

Также сообщается о пострадавших, которым оказывают помощь бригады скорой помощи и местные больницы.

Президент Гаити Джовенэл Моис призвал местных жителей сохранять спокойствие.

"Я призываю население сохранять спокойствие после землетрясения, эпицентр которого находится у северо-западных берегов. Система управления рисками и региональные управления по вопросам гражданской защиты находятся в состоянии готовности оказывать помощь жителям пострадавших районов", – написал глава государства в Twitter.

Ранее сообщалось, что у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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