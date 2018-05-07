Землетрясение на шахте в Польше: спасатели обнаружили тела двух горняков

В воскресенье вечером, 6 мая, спасатели обнаружили на шахте Зофьювка в местности Ястшембе-Здруй в Польше тела двух горняков, которые пропали после землетрясения.

Руководитель Ястжембской угольной компании Даниэль Озон заявил, что тела были подняты на поверхность, передает Укринформ.

Продолжается спасательная операция по поиску других пропавших шахтеров.

Сообщается также, что поисковая операция, в которой принимает участие более 100 человек, в течении дня несколько раз приостанавливалась в связи с новыми подземными толчками.

Напомним, в субботу утром, 5 мая, на шахте Зофьювка в местности Ястшембе-Здруй в Польше произошло землетрясение силой почти четыре балла по шкале Рихтера.