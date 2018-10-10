Землетрясение на Гаити: количество погибших возросло до 17

В результате землетрясения на Гаити погибли 17 человек, пострадали более 2,5 тысяч домов, передает Reuters.
По данным агентства гражданской защиты Гаити, была подтвержена смерть еще двоих людей, в результате чего число погибших достигло 17 человек.
Как сообщил премьер-министр Жан Генри Цант, в результате стихии 2280 домов были повреждены и 168 разрушены.
Также в населенном пункте Ти Пор-де-Пе из-за землетрясения треснула стена тюрьмы. Есть опасения, что заключенные смогут совершить побег.
Ранее собщалось о 15 погибших.
Напомним, 7 октября у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Спасатели продолжают поиски людей под завалами зданий.
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