10 октября 2018, среда

Землетрясение на Гаити: количество погибших возросло до 17

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В результате землетрясения пострадали 333 человека

В результате землетрясения пострадали 333 человека

В результате землетрясения на Гаити погибли 17 человек, пострадали более 2,5 тысяч домов, передает Reuters.

По данным агентства гражданской защиты Гаити, была подтвержена смерть еще двоих людей, в результате чего число погибших достигло 17 человек. 

Как сообщил премьер-министр Жан Генри Цант, в результате стихии 2280 домов были повреждены и 168 разрушены. 

Также в населенном пункте Ти Пор-де-Пе из-за землетрясения треснула стена тюрьмы. Есть опасения, что заключенные смогут совершить побег.

Ранее собщалось о 15 погибших.

Напомним, 7 октября у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Спасатели продолжают поиски людей под завалами зданий.

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