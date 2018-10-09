Землетрясение на Гаити: количество погибших и раненых возросло

Спасатели продолжают разбирать завалы после землетрясения на Гаити

Количество погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 15 человек.

Как сообщает AP, количество раненых возросло до 333 человек.

По данным СМИ, тысячи людей на северном побережье Гаити ночевали на улице, боясь повторных толчков.

Напомним, 7 октября у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Спасатели продолжают поиски людей под завалами зданий.