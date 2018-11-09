Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гренландии и Исландии

Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Северном Ледовитом океане недалеко от Гренландии и Исландии, этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США.
По данным USGS, землетрясение произошло в 119 км к северо-западу от принадлежащего Норвегии острова Ян-Майен, который расположен на границе Гренландского и Норвежского морей. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.
EMSC приводит такие же данные, уточняя, что землетрясение произошло в 941 км от столицы Исландии.
О разрушения и погибших информации пока не поступало.
Угроза возникновения цунами не объявлялась.
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