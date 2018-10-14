Землетрясение и цунами в Индонезии: Всемирный банк предложил 1 млрд долларов для помощи пострадавшим

Индонезия сможет использовать эти деньги для помощи пострадавшим

Всемирный банк предложил предоставить 1 млрд долларов для помощи пострадавшим от землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщается в заявлении The World Bank.

Как отмечается в сообщении, эти средства станут доступными после поступления соответствующего запроса от правительства Индонезии.

Помощь также может использоваться для модернизации систем раннего предупреждения стихийных бедствий, восстановления инфраструктуры, а также важнейших объектов жизнедеятельности – систем водоснабжения, больниц, школ и так далее.

Также сообщается, что власти Индонезии смогут использовать эти деньги для предоставления выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

Отмечается, что по предварительным подсчетам Всемирного банка, экономический ущерб от стихийного бедствия составил около 531 млн долларов.

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Ранее сообщалось, что количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. Человек.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

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