Землетрясение и цунами в Индонезии: Власти заявили о бегстве 1200 заключенных

Минюст Индонезии заявил о бегстве около 1200 заключенных в результате мощного землетрясения и цунами в районе острова Сулавеси, сообщает AFP.

В Минюсте сообщили, что большинство заключенных сбежало из тюрьмы населенного пунката Донгалле и выразили уверенность, что они сбежали, так как боялись погибнуть в результате землетрясения.

"Это наверняка было для них вопросом жизни и смерти", - заявили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и самым близким к эпицентру землетрясения городом Донгалле была оборвана.

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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в результате землетрясений и цунами погибли уже более 1200 человек, под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.