Землетрясение и цунами в Индонезии: количество жертв возросло до 420 человек

Пока что не оценена степень ущерба от стихии

В Национальном управлении по ликвидации стихийных бедствий заявили, что число жертв в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси возросло до 420 челове, передает индонезийский портал Kompas.

Издание сообщает, что все погибшие являются жителями города Палу. Также поступают сообщения об ущербе от стихии из других городов, но о жертвах не сообщалось. Пока что не оценена степень ущерба от стихии.

Также в Национальном управлении рассказали, что около 10 тыс. человек были направлены в 50 пунктов временного размещения. В ведомстве сообщают, что людям оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что более 380 человек погибли и более 350 человек получили травмы в результате землетрясения и цунами в городе Палу на индонезийском острове Сулавеси.

Напомним, 28 сентября, в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине около 10 км в 78 км от города Палу с населением 350 000 человек. Сильные толчки продолжают фиксироваться до сих пор. Из-за землетрясения возникло цунами, высота волн достигала трех метров.