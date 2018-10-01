01 октября 2018, понедельник

Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200 человек, страна запросила международную помощь

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В результате землетрясений и цунами в Индонезии погибли не менее 1200 человек

В результате землетрясений и цунами в Индонезии погибли не менее 1200 человек

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в результате землетрясений и цунами погибли уже более 1200 человек.

Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания The Jakarta Post, под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметило, что около 2,4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в топливе, питьевой воде, медперсонале, палатках, электричестве и продовольствие.

Власти Индоезии запросили международную помощь.

Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали 832 человека.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси. Координация спасательных операций властями была затруднена, поскольку землетрясение вызвало перебои в электроснабжении. Связь между Палу и самым близким к эпицентру землетрясения городом Дунгала была оборвана.

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