Американские сенаторы могут не прийти на выступление Зеленского в Конгрессе США из-за погоды и перелетов — CNN

21 декабря, 17:54
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Владимир Зеленский отправился в США с неанонсированным визитом (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Владимир Зеленский отправился в США с неанонсированным визитом (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

На выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США могут не прийти сенаторы, которые планировали вылететь из Вашингтона позже сегодня, 21 декабря. Они предполагают, что смогут договориться об окончательном принятии пакета законов на $1,7 триллиона.

Неуверенность в этом выразил второй по рангу демократ в Сенате, сопредседатель Украинского кокуса Дик Дурбин, пишет CNN.

Если голосование состоится до выступления Зеленского, многие сенаторы будут спешить вылететь домой, чтобы избежать зимнего шторма, который надвигается на большую часть США.

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По словам Дурбина, он не был вовлечен в планирование визита Зеленского, который координировала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Ему жаль, что «многие сенаторы не смогут присутствовать».

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«Никаких признаков того, что это произойдет. Я действительно чувствую себя плохо, потому что очень восхищаюсь этим человеком, и он приезжает в очень сложное время. Я сам борюсь с реальностью возвращения домой и стараюсь присутствовать на чем-то подобном. Это зависит от расписания в Сенате прежде всего», — сказал он.

Также неясно, сколько членов Палаты представителей будут присутствовать. На этой неделе Палата представителей не работала до 21 декабря, поэтому многие ее члены либо вернутся в Вашингтон только сегодня, либо подождут, чтобы вернуться в Капитолий завтра, либо решат проголосовать по доверенности и остаться дома, чтобы избежать зимнего шторма.

По данным СМИ, Владимир Зеленский и Джо Байден встретятся 21 декабря в 21:00 по киевскому времени. Это первый заграничный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ. Также Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Ожидается, что президент США объявит о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдут ЗРК Patriot — об их передаче давно просил Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=G_XZE8h-WUc
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Конгресс США Сенат США Сенатор Владимир Зеленский Война России против Украины

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