Россияне начнут бороться за демократию, когда окажутся в полной изоляции — Зеленский 12 декабря, 19:02 Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Россияне будут бороться за демократию, когда поймут, что остались в полной изоляции, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

«Они будут бороться за демократию, когда поймут, что пришла полномасштабная изоляция, что они изолированы от всего цивилизованного мира. Из этой изоляции есть один путь — уважение к международному праву, а это уже демократия», — сказал Зеленский в эфире шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении Дейва Леттермана на Netflix.

Видео дня

Он напомнил, что никто не жмет руку сегодняшнему руководству РФ, а россиян не допускают к соревнованиям, чемпионатам мира и культурным мероприятиям. Зеленский убежден, что это единственное правильное отношение к России после преступлений Кремля и граждан РФ.

«Россия стала символом пустоты, чего-то очень неприятного», — добавил Зеленский.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и массовых военных преступлений РФ мировое сообщество все больше дистанцируется от кремлевского режима, обрекая российского диктатора Владимира Путина и его представителей на международную изоляцию.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Путин проигнорировал встречу лидеров, страну-агрессора РФ представлял глава МИД Сергей Лавров. Он позорно сбежал в конце первого дня саммита. Из-за присутствия представителей РФ на саммите впервые в истории отказались от совместного фото.

Российскую делегацию во главе с Лавровым также не пускают на встречу министров иностранных дел ОБСЕ и на саммит ОБСЕ в Польше из-за нападения на Украину.