Хищники съедят хищника. Зеленский уверен, что Путина рано или поздно уничтожит собственное окружение 25 февраля, 18:12 Владимир Зеленский и Дмитрий Комаров (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что диктатора страны-агрессора Владимира Путина рано или поздно убьет собственное окружение.

Об этом он сказал в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Год.

«Точно будет момент, когда будет ощущаться хрупкость режима Путина внутри государства (России – ред.). Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно, но им нужна причина для себя. И они вспомнят слова Комарова, Зеленского… Они вспомнят. Они найдут себе причину убить убийцу. Сработает ли это? Да. Когда? Я не знаю», — поделился своим мнением глава государства.

Видео дня

В годовщину полномасштабного российского вторжения, 24 февраля, украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров представил документальный проект о войне России против Украины.



Президент Владимир Зеленский в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова Год показал свою комнату на Банковой, где живет последний год, гардеробную с рабочей одеждой и семейное фото, которое стоит у него на столе.