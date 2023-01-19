Канада готовит мощный пакет военной помощи — Зеленский 19 января, 02:00 Канада ранее объявила о намерении передать ВСУ БТР Senator (Фото:DimSel007/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство Канады готовит мощный пакет военной помощи для ВСУ.

"Сегодня объявлено, что Канада готовит мощный пакет оборонной помощи для нашего государства. В частности, в нем будут бронемашины. Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", – заявил президент.

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Зеленский отметил, что в ближайшее время ожидаются новые шаги по поддержке Украины.

"Принял участие в форуме в Давосе. Меседж от Украины очень прост и честен: ни у кого сейчас в свободном мире нет возможности медлить. Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько необходимо для поражения террористов", – заявил глава государства.

18 января министр обороны Канады Анита Ананд прибыла в Киев с визитом и объявила о передаче 200 БТР Senator для Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Канада передала Украине военную помощь на сумму более 1 млрд долларов, в том числе ЗРК NASAMS, 39 боевых БМП, противотанковое оружие, гаубицы M777, боеприпасы и не только. Также канадские военнослужащие обучают украинских военных в Великобритании и Польше в рамках миссии UNIFIER, действующей с 2015 года.

