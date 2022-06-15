Оборонная поддержка. Британия и Дания в августе проведут донорскую конференцию по Украине 15 июня, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Конференция будет направлена на поддержку украинской армии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Дания проведут в августе специальную донорскую конференцию по Украине.

Глава государства подчеркнул, что оборонная поддержка Украины будет постоянной.

«Есть, кстати, очередной сигнал, что оборонная поддержка Украина будет постоянной. В рамках Рамштайна Британия и Дания объявили о проведении в августе специальной донорской конференции в Копенгагене. Предварительно, привлечены 14 государств», — заявил Зеленский.

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Президент также сообщил, что в сегодняшнем разговоре с Борисом Джонсоном получил сигналы о новой военной помощи.

«Только что завершил разговор с Борисом Джонсоном. Ключевые темы — оборонная поддержка и координация шагов накануне важных встреч в июне», — сообщил Зеленский.

15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Также президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.



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