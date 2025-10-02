Зеленский сегодня проведет встречу с лидерами ЕС в Копенгагене

Зеленский встретится с лидерами ЕС и выступит перед Европейским политическим сообществом (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 2 октября, встретится с европейскими лидерами в Копенгагене. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, пишет Reuters .

По данным датских властей, украинский президент выступит на заседании Европейского политического сообщества, где соберутся около 50 глав государств и правительств, а также лидеры ЕС.

Кроме того, запланирована совместная пресс-конференция Зеленского и Фредериксен.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — это платформа для обсуждения политических и стратегических вопросов, связанных с будущим Европы, который был создан в 2022 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Первое заседание группы состоялось в октябре 2022 года в Праге, на нем присутствовали представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.

7 ноября 2024 года в Будапеште проходил саммит Европейского политического сообщества. Туда, в частности, прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Это стало первым визитом украинского лидера в Венгрию с начала полномасштабного вторжения России.

