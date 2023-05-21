«Думаю, это его разочарует». Зеленский рассказал, почему ему не удалось встретиться с президентом Бразилии 21 мая, 16:56 Президент Бразилии Луис Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Японии на саммите G7 так и не встретился с бразильским лидером Луисом Инасио Лула да Силвой из-за плотного графика.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Хиросиме.



«Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом», — отметил глава Украинского государства.

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На вопрос журналистки, разочарован ли Зеленский, что не встретился с бразильским коллегой, улыбаясь, он ответил: «Я думаю, это его разочаровывает».

20 мая издание Bloomberg, ссылаясь на бразильских чиновников, написало, что для президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы не объявленное заранее появление президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 стало неожиданностью.

По словам чиновников, некоторые члены бразильской делегации заявили, что присутствие Зеленского — «ловушка», чтобы спровоцировать встречу с Лулой, один из бразильских чиновников пожаловался, что узнал о визите Зеленского только тогда, когда президент Бразилии уже был в Японии.

Также сообщается, что члены бразильской делегации нервничали из-за того, что Зеленский может появиться на «семейной фотографии» участников встречи 20 мая, но этого не произошло.

Высокопоставленный чиновник из европейской страны G7 ранее сказал, что присутствие Зеленского создало прекрасную возможность лично пообщаться с такими лидерами, как Лула да Силва и премьер-министр Индии Нарендра Моди, который встретился с украинским президентом 20 мая.