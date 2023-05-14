Возможные поставки оружия в РФ: Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР

14 мая, 02:41
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой из Южно-Африканской республики Матамелом Сирилом Рамафоса.

"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права", – заявил Зеленский.

В контексте новостей о возможных поставках оружия в РФ, глава государства отметил, что "каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями".

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Посол США в ЮАР Рубен Бриджете ранее заявил, что Южная Африка поставляла стране-агрессору России оружие, несмотря на заявления о нейтралитете.

Пришвартовка российского подсанкционного грузового судна Lady R к военно-морской базе в ЮАР в декабре вызвала обеспокоенность. Как сообщала газета The Wall Street Journal, с судна в течение двух ночей под присмотром вооруженной охраны перемещали контейнеры с неизвестным содержимым. Транспондер судна в это время был отключен, его снова включили более чем в 160 км к востоку от Саймонстауна.

В мае 2022 года США наложили санкции на российскую компанию Трансморфлот и шесть судов, включая Lady R, из-за того, что они использовались для транспортировки оружия для войны РФ против Украины.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ЮАР Владимир Зеленский

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