Зеленский в Вашингтоне встретился с министром энергетики США: обсудили восстановление энергосистемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики США Крисом Райтом обсудил восстановление энергетики и общие проэкты государств. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические возможности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики», — написал он.

Зеленский рассказал об ударах России по украинской энергетической инфраструктуре и потребности для скорейшего восстановления поврежденных объектов.

«Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности увеличение присутствия американского бизнеса в Украине», — добавил президент.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk.

Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.

16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он также подтвердил, что обсуждал с Путиным возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.