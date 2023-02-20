«Можем тоже ему что-нибудь послать». Зеленский шутя отреагировал на получение Берлускони ящика водки от Путина 20 февраля, 03:51 Сильвио Берлускони (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Президент Украины отреагировал на новость о том, что бывший премьер Италии Сильвио Берлускони возобновил отношения с диктатором Владимиром Путиным, получив ящик водки.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас есть в Украине отличного качествв, если хотите, мы дадим", - заявил Зеленский.

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Он также заявил, что имеет хорошие отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Президент заверил, что она сможет удержать правительство.

"Для нас важно не потерять поддержку Италии и какой-либо другой страны, которую мы с большим трудом растили против интенсивной дезинформационной кампании, распространяемой Кремлем в последние годы. Я думаю, что часть нашей слабости связана с работой российской пропаганды. Вот почему я лично создал систему непрерывной связи с первого дня вторжения, чтобы предоставить настоящую версию фактов. Мы видели со времен российского вторжения в Крым и Донбасс, что приходу танков предшествует ложная информационная кампания... Однако я уверен: Джорджия - сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство", - заявил Зеленский.

Осенью 2022 года бывший премьер Италии Сильвио Берлускони спровоцировал скандал после того, как рассказал на закрытой встрече Forza Italia о том, что «восстановил отношения» с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как тот направил ему на день рождения ящик водки.