Алексей Бондарев
Секрет темной материи и сокровища на Луне
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения. Трамп поздравил армию

15 июня, 01:02
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский поздравил Трампа с днем рождения. Трамп поздравил армию - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трампу исполнилось 73 года

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с его 73-м днем рождения.

«С днем рождения, господин президент! Продолжайте заставлять Землю вращаться», — заявил Зеленский.

В свою очередь, Дональд Трамп поздравил с 244-м днем рождения американскую армию. Именно 14 июня 1775 года Конгресс сформировал армию под командованием генерала Джорджа Вашингтона (в будущем первый президент США).

«С днем рождения, армия. Америка любит тебя», — заявил Трамп.

Теги:   Армия США Дональд Трамп Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 00:21

img
В МИД Эстонии поддержали продление антироссийских санкций
Политика

Сегодня, 18:01

img
Зеленский и Коломойский будут играть «в классическую украинскую политическую игру поддавки» — продюсер 1+1
Политика

Сегодня, 01:09

img
В АП заявили, что не отказались от планов перенести администрацию

Выбор редакции

Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца
Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться