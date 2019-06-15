Зеленский поздравил Трампа с днем рождения. Трамп поздравил армию 15 июня, 01:02 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трампу исполнилось 73 года REUTERS/Leah Millis

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с его 73-м днем рождения.

«С днем рождения, господин президент! Продолжайте заставлять Землю вращаться», — заявил Зеленский.

В свою очередь, Дональд Трамп поздравил с 244-м днем рождения американскую армию. Именно 14 июня 1775 года Конгресс сформировал армию под командованием генерала Джорджа Вашингтона (в будущем первый президент США).

«С днем рождения, армия. Америка любит тебя», — заявил Трамп.