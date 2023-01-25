Обращение Зеленское транслировали в некоторых регионах РФ и оккупированном Крыму — видео 25 января, 18:17 Владимир Зеленский в эфире росТВ (Фото:Скриншот видео Baza / Telegram)

В среду, 25 января, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского появилось в телеэфире нескольких регионов РФ и временно оккупированного Крыма.

Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Президент Зеленский появился на экранах телевизоров в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Севастополе.

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По словам очевидцев, Зеленский оказался на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, таких как СТС и ТНТ.

В телеэфире появилось обращение президента к украинцам на родном языке, без перевода на русский. Сигнал периодически исчезал и возобновлялся.

Местные власти пока не комментировали этот инцидент.