Обращение Зеленское транслировали в некоторых регионах РФ и оккупированном Крыму — видео
Владимир Зеленский в эфире росТВ (Фото:Скриншот видео Baza / Telegram)
В среду, 25 января, видеообращение президента Украины Владимира Зеленского появилось в телеэфире нескольких регионов РФ и временно оккупированного Крыма.
Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы.
Президент Зеленский появился на экранах телевизоров в Белгородской области России, а также в Краснодарском крае, оккупированном Крыму и Севастополе.
По словам очевидцев, Зеленский оказался на экранах вместо обычной программы российских телеканалов, таких как СТС и ТНТ.
В телеэфире появилось обращение президента к украинцам на родном языке, без перевода на русский. Сигнал периодически исчезал и возобновлялся.
Местные власти пока не комментировали этот инцидент.