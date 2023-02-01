Зеленский получил награду Человек года от польского издания Wprost 1 февраля, 06:35 Владимир Зеленский (Фото:WPROST.pl/Twitter)

Популярный польский еженедельник Wprost назвал президента Украины Владимира Зеленского и главу Госдепа Энтони Блинкена Людьми года.

Награду вместо Зеленского получил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.

«За борьбу от имени цивилизованного мира за свободную Европу. За великую веру, когда у других ее не было. За стойкость, когда предсказывали поражение. За надежду, когда все сомневались. И прежде всего — за победу Украины, которая просто должна прийти», — сообщило издание.



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Блинкен получил награду за то, что «американская дипломатия избежала соблазна сохранить действующий статус кво в отношениях с агрессором».

Человеком года также был назван вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, благодаря которому польская армия попала в 20 лучших по версии престижного рейтинга Global Firepower.