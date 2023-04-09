На вручение премии Карла Великого. Зеленский может приехать в Германию в мае — Bild 9 апреля, 10:33 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Германию в мае на вручение премии имени Карла Великого. Это будет первый официальный визит в Германию после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание BILD, ссылаясь на собственные источники.



По информации журналистов, премией Карла Великого за героизм в этом году будут награждены украинский народ и президент Зеленский. Организаторы обосновывают награду тем, что украинцы защищают не только собственное государство, «но и Европу и европейские ценности».

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Издание отмечает, что премия имени Карла Великого должна стать большим символом дружбы между Германией и Украиной. Согласно информации BILD, канцлер Олаф Шольц выступит с «хвалебной речью» на церемонии награждения в Аахене, куда планирует лично приехать Владимир Зеленский.

Это был бы первый визит главы Украинского государства Владимира Зеленского в Германию с начала вторжения РФ. Однако, как отмечает издание, планируемое летнее контрнаступление украинских военных может привести к тому, что Зеленский не поедет на премию, а выступит по видеосвязи.

В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский совершил неанонсированную поездку в США, ставшую первым его визитом за границу с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. Он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу за время вторжения после визитов в США и Европу, но первый заранее объявлен.

