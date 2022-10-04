Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира — Reuters 4 октября, 11:00 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну России против Украины, отметив противников российского диктатора Владимира Путина, волонтеров, помогавших мирным жителям или президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно ставкам букмекеров, фаворитами на получение Нобелевской премии являются издания The Kyiv Independent и президент Украины Владимир Зеленский.



"Это может быть награда или для украинских деятелей - выявление фактов, гуманитарная помощь", - сказал директор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Урдал.

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Кроме того, Нобелевская премия могла бы обратить внимание на изменение климата и отметить такого борца за охрану окружающей среды, как Грета Тунберг, или пойти на полный сюрприз, как это делал ранее Норвежский Нобелевский комитет.

Шведский профессор Питер Валленстин заявлял AFP, что, скорее всего, премию получит одно из учреждений, собирающих информацию о военных преступлениях.

Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в пятницу, 7 октября в Осло.



С 3 по 10 октября будут названы лауреаты Нобелевской премии 2022 года — одной из самых престижных международных наград. Начиная с 1901 года, такие премии ежегодно вручают за выдающиеся научные открытия, литературные произведения, а также вклад в содействие мирным процессам и развитие общества.

