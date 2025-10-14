«Война в Европе может быть прекращена». Зеленский и Стубб обсудили пути к миру в Украине на фоне перемирия на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом , в ходе которого стороны согласовали позиции по ситуации на Ближнем Востоке и Европе. Об этом 14 октября сообщил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что после завершения войны на Ближнем Востоке важно сохранить «динамику распространения мира». Президент добавил, что «война в Европе также может быть прекращена», если будет приложено максимум усилий. Он подчеркнул, что ключевую роль в этом могут сыграть США и их партнеры.

Президент Украины отметил успешные действия американского президента Дональда Трампа, которые способствовали освобождению заложников и завершению войны в Газе, добавив, что подобные решительные шаги со стороны США могут помочь остановить российскую агрессию против Украины.

Отдельно Зеленский и Стубб обсудили последствия последних российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и вопросы усиления противовоздушной обороны.

Глава государства подчеркнул, что лишение России ресурсов для продолжения войны и террора станет надежным залогом длительного мира в регионе.

Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Axios 14 октября писало, что основной темой встречи станет обсуждение того, должен ли Вашингтон передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.