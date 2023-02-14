В Украине погибли минимум трое российских криминальных авторитетов из 90-х — Bellingcat 14 февраля, 17:50 «Вагнеровцы» рассказывают об ужасах боев на востоке в Украине (Фото:REUTERS / Igor Russak)

Как минимум трое российских криминальных авторитетов из 1990-х погибли в Украине, где они воевали в составе ЧВК Вагнера. Ранее в РФ их приговорили к длительным срокам лишения свободы.

Об этом сообщает расследовательская группа Bellingcat.

По данным журналистов, речь идет об Андрее Бережных, Сергее Максименко и Игоре Куске.

Андрей Бережных в 1995 году создал банду в городе Балаково Саратовской области РФ. Объектом самого известного нападения банды Бережных стало здание балаковского телеканала СТВ. В 2003 один из членов банды подъехал к нему на машине, надел на голову балаклаву и выстрелил в здание из гранатомета. Граната пробила крышу, никто из находившихся внутри людей не пострадал.

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Бережных был задержан в 2008-м. Ему вменили организацию банды, оборот оружия, пять убийств и 12 покушений на убийство. Когда Бережных был завербован ЧВК Вагнера, точно неизвестно, но его смерть была подтверждена в начале января.

Сергей Максименко был главарем банды Олимпия. Группировка убивала бизнесменов и лидеров конкурирующих банд. В 2014 году Максименко был осужден к 25 годам лишения свободы. Он был завербован в ЧВК Вагнера осенью этого года и погиб не позднее чем в начале января.

Игорь Куск в 1990-х собирал вокруг себя людей из банды Нижний Китай, созданной выходцами из одноименного спального района Нижнекамска. Ее участников еще называли «афганцами», так как Куск и еще несколько участников группировки были бывшими военнослужащими из Афганистана.

«Кусковские» приобрели наибольшую известность из-за попыток поставить под свой контроль крупное нижнекамское предприятие Татсантехмонтаж. В 2000—2005 годах члены ОПГ убили двух директоров компании и заказали нападение на заместителя директора. Он был избит железными прутами и, как писали СМИ, выжил чудом.

Куска задержали в 2013 году, он получил 23 года колонии строгого режима. Куск присоединился к ЧВК Вагнера в июле 2022 года и погиб под Бахмутом. Как отмечает Bellingcat, в отличие от похорон Бережных и Максименко, церемония прощания с ним стала заметным событием в Нижнекамске. По данным СМИ, ее посетили 700−800 человек (среди них были ветераны Афганистана), а в траурной колонне на кладбище двигались около 100 автомобилей.

9 февраля владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его частная военная компания перестала вербовать российских заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины. В октябре 2022 года издание Важные истории писало, что вербовкой занимается и минобороны России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что по состоянию на 15 января ЧВК Вагнера вывела из российских тюрем более 38 тысяч заключенных. 3 февраля британская разведка заявила, что роль заключенных и боевиков Вагнера в войне пошла на спад.

Глава фонда Русь сидящая Ольга Романова говорила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные — убитые, раненые, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали.