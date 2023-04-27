В Минздраве Турции рассказали о состоянии Эрдогана на фоне слухов об инфаркте 27 апреля, 16:16 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo)

Причиной ухудшения самочувствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была инфекция, его состояние улучшается, заявил глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

Об этом сообщает телеканал TRT.

«Я был с ним сегодня утром. Он вас всех приветствует. Его здоровье в порядке. Влияние инфекции на организм снизилось. В самом скором времени он продолжит работу [в рамках предвыборной кампании]», — сказал министр.

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25 апреля Эрдогану стало плохо в прямом эфире, из-за чего он прервал интервью. С тех пор президент Турции не появлялся на публике, сообщив, что по рекомендации врачей отменил все публичные мероприятия и будет «отдыхать дома».

Местные СМИ сообщали, что Эрдоган пережил сердечный приступ. Его пресс-секретарь назвал эти слухи безосновательными. Сам Эрдоган утверждал, что заболел желудочным гриппом.

21 апреля 69-летний Эрдоган официально вновь выдвинулся кандидатом в президенты Турции. Этот пост он занимает с 2014 года.

