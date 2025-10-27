Трамп впервые раскрыл детали своего последнего медосмотра

Трамп отказался объяснить, почему ему сделали МРТ во время медосмотра в начале октября (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп поделился подробностями своего последнего медицинского осмотра, во время которого ему, в частности, сделали МРТ. Об этом сообщает CNN .

Телеканал отмечает, что это впервые, когда он предоставил информацию о результатах второго медицинского обследования за этот год.

«Да, мне сделали МРТ. Все было идеально. Я предоставил вам полные результаты. Мы провели МРТ, вы знаете, все было идеально», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One 27 октября.

В то же время 79-летний президент США отказался объяснить, почему ему сделали МРТ во время визита в больницу Уолтера Рида в начале октября. Трамп посоветовал журналистам «спросить врачей».

Трамп говорит, что его врачи предоставили журналистам «очень убедительный» отчет об обследовании.

«Я думаю, они дали вам очень убедительные выводы — никто никогда не давал вам таких отчетов, как я. И если бы я тоже не считал, что все будет хорошо, я бы сообщил вам об этом, я бы не сбежал. Я бы что-то сделал. Но врач сказал, что это одни из лучших результатов для этого возраста, одни из лучших результатов, которые они когда-либо видели», — заверил он.

Ранее Белый дом не назвал причину второго медосмотра Трампа, который является отклонением от традиционной президентской практики проведения одного комплексного обследования в год.

11 октября врач Шон Барбабелла после профилактического обследования президента США заявил, что Трамп находится в «исключительном состоянии здоровья». По его словам, так называемый сердечный возраст Трампа примерно на 14 лет меньше фактического возраста.

Плановое обследование здоровья американского президента в апреле 2025 года показало, что он «полностью пригоден» для выполнения обязанностей главнокомандующего. Тогда в заключении врача Барбабеллы говорилось, что Трамп похудел на 20 фунтов (9 килограммов) со времени медицинского обследования в июне 2020 года и что он ведет «активный образ жизни».

15 июля у Трампа заметили «тревожные» синяки на руках. 17 июля Белый дом сообщил, что президенту США диагностировали хроническую венозную недостаточность.