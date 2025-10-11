Президент США Дональд Трамп находится в «исключительном состоянии здоровья». Его так называемый сердечный возраст примерно на 14 лет меньше фактического возраста, заявил врач Шон Барбабелла после профилактического обследования президента, пишет The Associated Press 11 октября.

Трамп утром 10 октября провел примерно три часа в больнице в Бетесде, штат Мэриленд, где его врач провел запланированное контрольное обследование, которое было «частью текущего плана поддержания здоровья» президента.

Во время пребывания в больнице Трамп сдал лабораторные анализы, прошел профилактические медицинские осмотры и получил ежегодную вакцину от гриппа и бустерную вакцину от COVID-19.

«Президент Дональд Дж. Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы», — написал Барбабелла в одностраничном заключении.

По словам врача, обследование помогло подготовиться к предстоящим зарубежным поездкам Трампа. В эти выходные президент США отправляется на Ближний Восток, а в конце месяца — в Азию, пишет AP.

Ранее Белый дом описывал визит Трампа к врачу как «полугодовой медицинский осмотр».

Плановое обследование здоровья американского президента в апреле 2025 года показало, что он «полностью пригоден» для выполнения обязанностей главнокомандующего. Тогда в заключении врача Барбабеллы говорилось, что Трамп похудел на 20 фунтов (9 килограммов) со времени медицинского обследования в июне 2020 года и что он ведет «активный образ жизни», который «продолжает значительно способствовать» благосостоянию президента.

В июле 15 июля у Трампа заметили «тревожные» синяки на руках. 17 июля Белый дом сообщил, что у президента США диагностировали хроническую венозную недостаточность.