Здание МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о минировании

Вечером в четверг, 19 апреля, в Министерстве иностранных дел РФ в Москве была проведена эвакуация людей после сообщения о минировании.
В МИД РФ позвонил неизвестный и заявил об угрозе взрыва, передает ТАСС.
Из здания эвакуировали 44 человека. В данный момент спасатели и кинологи проверяют здание.
Напомним, 15 апреля обрушилась часть стены нежилого дома в Москве по адресу: Пушкарев переулок, 12.
В пятиэтажном доме 1916 года постройки никто не жил, он находился на реконструкции.
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