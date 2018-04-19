Здание МИД РФ в Москве эвакуировали после сообщения о минировании

Вечером в четверг, 19 апреля, в Министерстве иностранных дел РФ в Москве была проведена эвакуация людей после сообщения о минировании.

В МИД РФ позвонил неизвестный и заявил об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Из здания эвакуировали 44 человека. В данный момент спасатели и кинологи проверяют здание.

Напомним, 15 апреля обрушилась часть стены нежилого дома в Москве по адресу: Пушкарев переулок, 12.

В пятиэтажном доме 1916 года постройки никто не жил, он находился на реконструкции.