Здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге Сегодня, 02:01 9 Цей матеріал також доступний українською В Страсбурге усилили меры безопасности

Парламентарий Ева Кайли заявила о том, что здание Европейского парламента закрыли из-за стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге.

"В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге", - заявила Кайли.

There seems to be several gun attacks in parallel in the city center of Strabourg. In case you are in the city center in a restaurant, please stay inside and don't go out.

Decision has been taken, as precautionary measure, to close the European Parliament building in #Strasbourg 11 декабря 2018 г.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Французские СМИ сообщили о гибели четырех человек.

Ранения получили 11 человек.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.