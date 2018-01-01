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Здание Европарламента закрыли после стрельбы в Страсбурге

Сегодня, 02:01
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В Страсбурге усилили меры безопасности

Парламентарий Ева Кайли заявила о том, что здание Европейского парламента закрыли из-за стрельбы на Рождественской ярмарке в Страсбурге.

"В качестве меры предосторожности было принято решение закрыть здание Европейского парламента в Страсбурге", - заявила Кайли.

Напомним, что 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Французские СМИ сообщили о гибели четырех человек.

Ранения получили 11 человек.

Полиция оцепила район происшествия и проводит мероприятия по розыску стрелка, которому удалось скрыться. Источники в полиции сообщили, что личность преступника была установлена.

Теги:   Стрельба Страсбург Франция

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