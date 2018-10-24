24 октября 2018, среда

Зажеванный эскалатор и десятки пострадавших: видео первых минут после инцидента с россиянами в метро Рима

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В результате инцидента пострадали более 20 человек
Скриншот

В результате инцидента пострадали более 20 человек

В Сети появились видео, снятые очевидцами в первые минуты после аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в результате которой пострадали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА.

Согласно предварительным данным, причиной поломки стало то, что россияне во время спуска прыгали по нему, из-за чего механизм вышел из строя и понес людей на скорости вниз.

На опубликованных кадрах видно, как пострадавшим в результате происшествия предоставляют первую помощь и эвакуируют со станции.

Сам эскалатор при этом получил серьезные механические повреждения. Как видно на видео, его ступени буквально зажевало механизмом.

Внимание - присутствует ненормативная лексика

Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.

Российский ЦСКА играл в Риме матч Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 0:3.

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