Зажеванный эскалатор и десятки пострадавших: видео первых минут после инцидента с россиянами в метро Рима

В Сети появились видео, снятые очевидцами в первые минуты после аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в результате которой пострадали болельщики российского футбольного клуба ЦСКА.
Согласно предварительным данным, причиной поломки стало то, что россияне во время спуска прыгали по нему, из-за чего механизм вышел из строя и понес людей на скорости вниз.
На опубликованных кадрах видно, как пострадавшим в результате происшествия предоставляют первую помощь и эвакуируют со станции.
Сам эскалатор при этом получил серьезные механические повреждения. Как видно на видео, его ступени буквально зажевало механизмом.
Внимание - присутствует ненормативная лексика
Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.
В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.
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