Туск после последних заявлений Дуды заявил, что тот заканчивает свой срок в «плохом психологическом состоянии»

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 11 июля, заявил, что последние заявления президента страны Анджея Дуды о том , что надо «вешать предателей», являются манипуляцией. Об этом сообщает агентство PAP .

В частности, премьер Польши назвал заявления Дуды «настолько невероятными», поэтому он подумал, «что это манипуляция». По его словам, это заявление свидетельствует о том, что президент Польши «заканчивает свою работу в плохом психологическом состоянии».

«То, что такие мысли приходят в голову президенту Дуде, свидетельствует о том, что он заканчивает свою работу в плохом состоянии, в плохом психологическом состоянии. Жаль. Я бы хотел, чтобы президент закончил свою каденцию в лучшем стиле», — добавил он.

В недавнем интервью Дуда рассказывал о недостатках польской судебной системы и поделился одной из мыслей.

«Вы знаете, почему в Польше так много измены и наглого бунта? Потому что давно никого не повесили за измену». Это ужасно, но в этих словах есть правда", — говорил он.

Также ранее Дуда раскритиковал отношение союзников Украины к Польше, в частности в контексте поставки военной помощи через аэропорт Жешув.

В интервью Polsat News, опубликованном 9 июля, он заявил, что Польша в некоторых вопросах могла бы «показать, что ее нельзя обходить или игнорировать», однако этого не произошло.

«Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания», — сказал президент Польши.

Он добавил, что Польшу «не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию». Дуда не уточнил, о чем идет речь.