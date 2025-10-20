Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (фото иллюстративное) (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ приостановил поставки газа из Казахстана после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 20 октября, ссылаясь на два источника в отрасли.

По словам собеседников, в результате этого Казахстан сократил добычу на своем Карачаганакском месторождении на 25−30%.

Как сообщили источники, добыча на Карачаганаке снизилась до 25−28 тысяч метрических тонн с 35−35,5 тысяч тонн в день.

Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связаны между собой. Как пишет Reuters, месторождение не может добывать много нефти, если снижается добыча газа.

Кроме переработки в Оренбурге, газ из Карачаганака используется для повторной закачки для поддержания давления в пласте, а также для производства электроэнергии на местных объектах, говорится в материале.

Отмечается, что в 2024 году месторождение производило примерно 263 тыс. баррелей нефти в сутки, которая экспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом через российский терминал на Черном море, а также через российский трубопровод Дружба в Германию.

19 октября Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительным данным, была поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Тогда Силы обороны также поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске.