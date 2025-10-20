Оренбургский завод приостановил поставки газа из Казахстана после атаки украинских дронов — Reuters

20 октября, 18:27
Поделиться:
Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (фото иллюстративное) (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Взрыв на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области РФ, 2 августа, 2025 год (фото иллюстративное) (Фото: Скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ приостановил поставки газа из Казахстана после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 20 октября, ссылаясь на два источника в отрасли.

По словам собеседников, в результате этого Казахстан сократил добычу на своем Карачаганакском месторождении на 25−30%.

Как сообщили источники, добыча на Карачаганаке снизилась до 25−28 тысяч метрических тонн с 35−35,5 тысяч тонн в день.

Реклама

Добыча нефти и газа на Карачаганаке тесно связаны между собой. Как пишет Reuters, месторождение не может добывать много нефти, если снижается добыча газа.

Читайте также:
Острый дефицит топлива и рекордные скачки цен: ISW оценил последствия украинских ударов по НПЗ в России и Крыму

Кроме переработки в Оренбурге, газ из Карачаганака используется для повторной закачки для поддержания давления в пласте, а также для производства электроэнергии на местных объектах, говорится в материале.

Отмечается, что в 2024 году месторождение производило примерно 263 тыс. баррелей нефти в сутки, которая экспортируется Каспийским трубопроводным консорциумом через российский терминал на Черном море, а также через российский трубопровод Дружба в Германию.

Читайте также:
До 21% российских нефтеперерабатывающих мощностей выведены из строя. Reuters исследовало масштаб дроновых атак Украины

19 октября Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины поразили Оренбургский газоперерабатывающий завод РФ, который является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов РФ и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительным данным, была поражена одна из установок переработки и очистки газа.

Тогда Силы обороны также поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и нефтебазу во временно оккупированном Бердянске.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Газ Нефть Казахстан Атака Война России против Украины Оренбург Дроны удары по территории РФ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies