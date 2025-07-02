В результате удара двух БпЛА по Ижевскому электромеханическому заводу Купол было повреждено здание первого корпуса, где производят беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал Astra , ссылаясь на источники в экстренных службах.

Один дрон влетел в окно цеха 106, второй — ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар, в результате которого обвалилась кровля здания на площади 1300 кв.м.

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и где выпускают готовые БпЛА, пишет Telegram-канал.

Фото: Telegram-канал Astra

Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены. После атаки работу предприятия приостановили.

Погибли три сотрудника Купола, еще 45 пострадали.

В Генштабе ВСУ 1 июля подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса российских оккупантов — завода Купол в Ижевске, который производит ЗРК Тор и Оса и беспилотники для российских оккупантов. Он расположен в республике Удмуртия. Расстояние до цели — более 1300 километров.

Ранее об атаке дронов на завод Купол в Ижевске сообщали росСМИ. В частности Telegram-канал Astra писал, что в результате атаки дронов на завод пострадали по меньшей мере девять человек. Росавиация вводила временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Ижевска.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко также подтвердил, что в Ижевске прогремели взрывы.