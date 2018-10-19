Завод Colgate в Венесуэле приостановил работу из-за дефицита картона

Лидер профсоюза Карлос Родригес заявил о том, что американский производитель бытовой химии Colgate-Palmolive остановил работу одного из своих заводов в Венесуэле, где производились средства для мытья посуды.

Об этом передает Reuters.

Причиной остановки предприятия стало отсутствие картонных коробок, в которые упаковывают товар. Также в отпуск были отправлены 77 работников.

"Если завод по производству зубной пасты не получит картон, его деятельность также будут приостановлена", - заявил Родригес.

Дефицит картона возник в связи с тем, что поставщик коробок компания Smurfit Kappa перешла под контроль государства.

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