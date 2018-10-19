Завод Colgate в Венесуэле приостановил работу из-за дефицита картона

Лидер профсоюза Карлос Родригес заявил о том, что американский производитель бытовой химии Colgate-Palmolive остановил работу одного из своих заводов в Венесуэле, где производились средства для мытья посуды.
Об этом передает Reuters.
Причиной остановки предприятия стало отсутствие картонных коробок, в которые упаковывают товар. Также в отпуск были отправлены 77 работников.
"Если завод по производству зубной пасты не получит картон, его деятельность также будут приостановлена", - заявил Родригес.
Дефицит картона возник в связи с тем, что поставщик коробок компания Smurfit Kappa перешла под контроль государства.
Смотрите также
- Инфляция - плохо, мемы - хорошо. Президент Венесуэлы попробовал мясо от известного повара-мема
- Президент голодающей Венесуэлы пообедал в роскошном ресторане. Кто еще из мировых лидеров уличен в непомерных тратах
- Великое переселение. Как миллионы беженцев из Венесуэлы меняют обличье Южной Америки
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования