В Таганроге зафиксировано поражение завода Атлант-Аэро
Произошедший инцидент может оказать значительное влияние на темпы изготовления беспилотных систем (Фото: МЧС РФ)
В городе Таганрог Ростовской области РФ произошло попадание в один из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса — завод Атлант-Аэро.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
По предварительным данным, предприятие получило повреждения в результате неустановленного поражения с воздуха.
Завод «Атлант-Аэро» играет важную роль в обеспечении российской армии беспилотными летательными аппаратами и электронными системами. Предприятие участвует в производстве ударных дронов типа «Орион», радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также цифровых решений для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.
Произошедший инцидент может оказать значительное влияние на темпы изготовления беспилотных систем, которые применяются российской армией против Украины.