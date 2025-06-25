В Таганроге зафиксировано поражение завода Атлант-Аэро

Произошедший инцидент может оказать значительное влияние на темпы изготовления беспилотных систем (Фото: МЧС РФ)

В городе Таганрог Ростовской области РФ произошло попадание в один из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса — завод Атлант-Аэро.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По предварительным данным, предприятие получило повреждения в результате неустановленного поражения с воздуха.

Завод «Атлант-Аэро» играет важную роль в обеспечении российской армии беспилотными летательными аппаратами и электронными системами. Предприятие участвует в производстве ударных дронов типа «Орион», радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также цифровых решений для FPV-дронов и барражирующих боеприпасов.

Произошедший инцидент может оказать значительное влияние на темпы изготовления беспилотных систем, которые применяются российской армией против Украины.