Производитель взрывчатки. В Пермском крае РФ после двух мощных взрывов произошел пожар на химзаводе Азот

В городе Березники Пермского края РФ вечером 2 октября на территории филиала Азот АО ОХК Уралхим местные жители зафиксировали два мощных взрыва, пишет Telegram-канал Astra .

Предприятие подтвердило инцидент, однако уточнило, что речь идет якобы о кратковременной остановке технологического процесса.

«Пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации нет. Сейчас завод работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Реклама

Местные Telegram-каналы со ссылкой на МЧС писали, что причиной мог стать взрыв холодильной установки в одном из цехов. Угрозы БпЛА в городе не объявляли, пишет Astra.

Завод Азот является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и единственным поставщиком ряда химических продуктов: высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Он выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые имеют двойное назначение — используются в сельском хозяйстве и при производстве взрывчатых веществ. в 2024 году предприятие отчитывалось о рекордных объемах производства — более 2,3 млн тонн продукции.