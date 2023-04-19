В объятиях дракона. Зависимость РФ от китайских технологий создает проблемы в безопасности и качестве — Bloomberg 19 апреля, 08:00 Кремлевский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Москве (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Руководство России опасается, что зависимость РФ от китайских технологий создает проблемы в безопасности и качестве и ставит крест на собственном производстве.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на заседаниях российского правительства обеспокоенность выразили представители министерства цифрового развития, связи и СМИ. В частности, их волнует то, что китайские компании, такие как Huawei, будут играть доминирующую роль на российских рынках, что создаст риски для безопасности и качества сетей.

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Свои опасения озвучили и российские военные, потерпевшие неудачи в попытках заменить иностранные комплектующие в российском оружии после запрета импорта из-за санкций.

Журналисты ссылаются на меморандум между властями РФ и Китая, в котором российские власти отмечают, что заинтересованы в импорте радиоэлектроники, маршрутизаторах, базовых станциях, микроэлектронике, микросхемах и материалах, используемых в полупроводниках.

Ужесточение импорта китайских технологий обсуждалось на многочисленных консультациях между представителями правительств двух стран. В то же время, ни власти РФ, ни власти Китая не подтвердили изданию содержания меморандума.

Отмечается, что российские производители все еще надеялись, что смогут наладить производство подсанкционных товаров самостоятельно, несмотря на провалы таких попыток в прошлые годы. Новые соглашения между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином могут поставить РФ в полную зависимость от китайских компонентов и технологий.

Отдельно в статье напоминают об опасениях партнеров Украины в том, что Китай станет напрямую поставлять России оружие для войны. Однако пока таких подтверждений нет.

Ранее СМИ со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщили, что Китай одобрил оказание летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.