Путин лично помиловал завербованных на войну против Украины российских заключенных — журналист 17 февраля, 13:45 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин лично принимает решение о помиловании заключенных, которые согласны принять участие в полномасштабной войне против Украины. Об этом рассказал российский журналист Андрей Захаров, ссылаясь на данные полицейской базы.



Речь идет о Федеральном интегрированном банке данных МВД России (ИБД-Ф), где есть информация о том, какие преступления совершил человек, когда его осудили, где отбывал наказание и когда вышел на свободу. По словам Захарова, он попросил проверить нескольких зеков «человека, который имеет доступ» к этой базе.

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«единственный легальный способ освободить насильника, убийцу или вора, осужденных прочно и надолго, — это помилование президента. Но власти не хотели это подтверждать», — говорится в Telegram журналиста.

По его словам, у обоих заключенных в ИБД-Ф стоит одна и та же отметка: «освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента О помиловании». Указана дата 6 июля 2022 года.

В открытых реестрах его, понятно, нет: ближайшие опубликованные указы датированы 5 и 8 июля, и между ними, судя по номерам — пять неопубликованных указов", — пишет Захаров.

По его словам, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вербуя заключенных, обещает им помилование через полгода, однако юридически оно оформляется до их отправки на фронт. В конце января спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что президентские указы о помиловании заключенных, завербованных для отправки на войну против Украины, засекречены.

Ранее CNN рассказал, что заключенных на войну против Украины напрямую вербует Минобороны России.