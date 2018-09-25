25 сентября 2018, вторник

Затянуло в океан. В Австралии большая часть пляжа ушла под воду

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Пляж провалился под воду
Фото: Rainbow Beach Helicopters

Пляж провалился под воду

На одном из полуостровов Австралии большая часть пляжа ушла под океан из-за размыва берега водой.

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявления местных властей, обвал шириной около 300 метров произошел в штате Квинсленд.

"Вероятно, этот обвал возник из-за размыва береговой линии приливным течением и волнами", - заявили в департаменте окружающей среды и науки региона.

Обвал не задел туристов и не повредил никакие постройки, расположенные рядом.

Фото: Rainbow Beach Helicopters

Отмечается, что это третий подобный инцидент за последние несколько лет. Крупный обвал произошел в 2015 году. Тогда были эвакуированы 140 человек, а вместе с берегом под воду ушли палатки, фургон и машина. Обошлось без жертв.

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