Европе грозит «водный кризис» из-за засухи и «плохой политики» — FT 28 августа, 03:51 Туристы ждут входа в колокольню Святого Марка во время жары в Венеции (Фото:REUTERS/Manuel Silvestri)

Все больше европейских регионов сталкиваются с засухой и дефицитом воды, что приводит к уменьшению урожайности. Проблему усугубляют аномально жаркие температуры, участившиеся лесные пожары и «плохая политика».

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, количество и интенсивность засух в ЕС «резко возросли» — примерно на 20% за период с 1976 по 2006 год, — и продолжают расти. В то же время Институт мировых ресурсов (WRI) прогнозирует, что к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%, что на 16% выше прогноза McKinsey от 2009 года.

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FT прогнозирует усиление беспорядков на фоне «водного кризиса» и приводит пример беспорядки между фермерами во Франции и Испании — крупнейшими потребителями воды в Европе.

«В ближайшие годы сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, еще больше усугубит ситуацию», — говорится в статье.



Глава группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейв заявил, что в Европе нет ни одной страны, которая была бы полностью защищена от дефицита воды. «Большинство [водных] режимов в Европе являются наследием времен изобилия. Теперь их необходимо реформировать, чтобы учитывать дефицит», — сказал он.

Последствия такого дефицита в первую очередь ощутят фермеры, но также он ударит по производителям энергии, поскольку вода необходима для охлаждения атомных электростанций и для выработки гидроэлектроэнергии, отмечает FT.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что у нас заканчивается поверхностная вода — легкодоступный источник. Вы берете подземные воды, а затем мы используем их с гораздо большей скоростью, чем они пополняются», — заявил FT научный сотрудник компании Ecolab Джефф Таунсенд.

По данным отраслевой организации EurEau, несмотря на опасения по поводу нехватки воды, подход к распределению воды в ЕС остается настолько «вялым», что в среднем 25% питьевой воды теряется из-за негерметичных труб. Болгария, Румыния и Италия возглавляют список наихудших стран в этом плане по данным EurEau.

Это лето стало одним из самых жарких не только в Европе, но и на планете в целом. Июль 2023 года установил рекорд самого жаркого месяца за всю историю наблюдений на Земле, сообщала европейская служба наблюдения за изменением климата Copernicus. Кроме того, в июле были зафиксированы самые жаркие дни в истории — с 5-го по 7-е число.

