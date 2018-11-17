Зашел слишком далеко: президент Исландии извинился за желание запретить в стране пиццу с ананасами

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон признал, что в высказываниях о пицце зашел слишком далеко

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что "зашел слишком далеко" в высказываниях о нелюбви к пицце с ананасами и принес извинения за свои слова.

Об этом сообщает телеканал CBC.

В прошлом году Йоуханнессон во время встречи с учениками одной из школ города Акюрейри заявил, что терпеть не может гавайскую пиццу и запретил бы ее во всем мире.

Глава государства добавил, что если бы у него была возможность принимать законы самостоятельно, в Исландии такого блюда точно не было бы. Слова президента вызвали большой резонанс.

Теперь же Йоуханнессон заявил, что погорячился со своей ненавистью к гавайской пицце, но полюбить ее так и не смог.

В поддержку пиццы с ананасом запустили флешмоб #TeamPineapple. К нему присоединился и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.