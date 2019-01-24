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Защитите планету: в Бельгии тысячи школьников и студентов вышли на протест

Вчера, 22:09
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ЕРА

В Брюсселе прошел масштабный протест школьников и студентов

В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду.

Об этом сообщает The New York Times.

Акция длилась три часа. Правоохранители предварительно перекрыли ряд улиц для движения автомобилей, чтобы не мешать колонне. Мероприятие прошло без инцидентов.

По данным полиции, к акции присоединилось около 32 тысяч участников.

В Бельгии студенты вышли на протест в защиту климата

В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду. 24 января 2019 года.

ЕРА

Напомним, что 2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила массовая демонстрация в защиту климата. Тогда в мероприятии участвовали около 65 тысяч человек.

Теги:   Студенты Акция протеста Бельгия

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