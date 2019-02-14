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Защитите климат: в Брюсселе тысячи школьников и студентов вышли на марш

Сегодня, 16:15
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Школьники и студенты вышли на четвертую по счету акцию в защиту климата

В Брюсселе в четверг, 14 февраля тысячи школьников и студентов вышли на марш в защиту климата, сообщает Associated Press.

По данным полиции, демонстрация в Брюсселе собрала минимум 11 тысяч человек.

Акции протеста пользуются большим успехом, несмотря на меры, направленные на то, чтобы дети не пропускали школу. 

Напомним, что 2 декабря 2018 года в Брюсселе проходила массовая демонстрация в защиту климата. Тогда в мероприятии участвовали около 65 тысяч человек.

В Бельгии студенты вышли на протест в защиту климата

В Брюсселе старшеклассники и студенты вышли на марш, требуя от мировых лидеров защитить климат и окружающую среду. 24 января 2019 года.

ЕРА

Такая же акция состоялась и 24 января.

Теги:   Акция протеста Климат Бельгия

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