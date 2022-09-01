Зарплата российских наемников зависит от их национальности — военный эксперт

1 сентября, 13:41
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Российские военные в Ростовской области РФ, 19 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Российские военные в Ростовской области РФ, 19 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что зарплата российских наемников зависит от их национальности.

Комментируя состав третьего армейского корпуса РФ, Жданов сказал Радио НВ, что его собирались укомплектовать, в основном, наемниками, зарплата которых зависит от национальности.

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«На сегодняшний день они пришли к выводу, что именно мотивированная пехота — это наемники, которым нужно платить очень много денег, тогда они воюют», — сказал он.

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По словам военного эксперта, максимальная зарплата российский наемников — 360 тысяч рублей.

«Но там зависит от национальности. У них еще есть и градация по национальному признаку», — добавил он.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в связи с колоссальными потерями в Украине и нехваткой желающих отправиться на войну среди граждан РФ, российское военное руководство пытается вербовать наемников из стран Центральной Азии.

Главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов в интервью Радио НВ рассказывал, что большинство российских наемников плохо себе представляют, что такое война с Украиной.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Российские наемники Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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